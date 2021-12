La minute insolite : tous les fils du boxeur George Foreman s’appellent… George Foreman

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on s’intéresse à la vie privée de “Big George”.

George Foreman II, III, IV, V et VI

Le champion de boxe, qui est plus connu aujourd’hui pour la marque de grills qui porte son nom, a douze enfants. Cinq fils, et sept filles. Et si celles-ci ont des prénoms classiques (Natalia, Leola, Freeda, Michi, Georgetta, Isabella et Courtney), ce n’est pas le cas du côté des garçons.

En effet, le boxeur a décidé de les appeler par le même prénom, à savoir George Foreman. Chacun possède un petit surnom, afin de les distinguer :

George Jr.

George III (alias “Monk")

George IV (alias “Big Wheel")

George V (alias “Red")

George VI (alias “Little Joey”)

La raison de ce choix si particulier est simple. Comme l’explique le champion sur son , “j’ai nommé tous mes fils George Edward Foreman afin qu'ils aient toujours quelque chose en commun. Je leur dis : "Si l'un de nous monte, alors nous montons tous ensemble. Et si l'un d'eux descend, nous descendons tous ensemble !"