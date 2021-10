La minute insolite : qui passe avant Dieu en tête des personnes les plus remerciées aux Oscars ?

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, direction la cérémonie des Oscars.

Thank God

Selon une étude réalisée par le site Quartz, Dieu est la deuxième personne la plus remerciée par les vainqueurs lors de leur discours. Depuis 1966, et jusqu’à l’édition des Oscars de 2016, Dieu a été remercié pas moins de 34 fois. Malheureusement, il est cité ex-æquo avec le producteur Harvey Weinstein qui, avant les scandales, était connu pour mener des campagnes brutales et sans pitié afin d’imposer ses productions aux Oscars.

Mais si Dieu et le tout-puissant Weinstein sont à la deuxième place, qui occupe la première ? Il s’agit tout simplement de Steven Spielberg. Le réalisateur a été remercié 43 fois, ce qui le place loin devant ses confrères, comme James Cameron (Titanic), qui occupe la troisième place avec 26 remerciements; Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux) avec 21 remerciements ou encore George Lucas (Star Wars) avec 20 remerciements.

Rendez-vous en 2022 pour savoir si Dieu parviendra à détrôner le dieu du cinéma.