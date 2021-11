La minute insolite : quel est le jour le plus ennuyeux de l’histoire ?

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, place à l’ennui.

La flemme du dimanche

Selon une étude d’un scientifique de Cambridge, le jour le plus ennuyeux de l’histoire serait le 11 avril 1954. Pour arriver à cette conclusion, le chercheur a mis au point un programme qui a calculé le jour le plus terne depuis 1900, en se basant sur plus de 300 millions de faits historiques.

Naissances, décès, politique, culture, tout a été pris en compte. Et ce fameux 11 avril 1954, on enregistre la naissance d’un certain Abdullah Atalar, ainsi des élections législatives en Belgique.

“Ironiquement, la journée du 11 avril 1954 est intéressante pour être exceptionnellement ennuyeuse", explique le chercheur William Tunstall-Pedoe. “À moins que vous ne soyez Abdullah Atalar."

Quant à la journée la moins ennuyeuse, c’est plus difficile à trouver. “Après tout, vous avez deux guerres mondiales, des assassinats, des bombes nucléaires, des hommes atterrissant sur la lune. Il est beaucoup plus facile de calculer la journée la moins mouvementée. Comment compareriez-vous les atterrissages sur la lune avec Pearl Harbor ?”, souligne Tunstall-Pedoe.