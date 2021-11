La minute insolite : mais qui a inventé la barbe à papa ?

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on découvre l’inventeur de ce classique des fêtes foraines.

Du fil dentaire des fées

Selon de nombreuses sources, l’inventeur de la barbe à papa serait William James Morrison, un dentiste !

En coopération avec John C. Wharton, il met au point en 1897 une machine permettant de propulser du sucre à grande vitesse afin de le rendre extrêmement fin et de l’amasser pour en former une boule, comme on les connaît encore aujourd’hui.

Le nom donné à cette invention ? Du “Faire Floss”, soit du fil dentaire de fées, un nom bien pratique pour un dentiste. L’invention sera par ailleurs dévoilée lors de l'Exposition universelle de 1904, avec un certain succès.

À noter que d’autres inventeurs ont également tenté d’obtenir la paternité de la confiserie. C’est le cas de Joseph Lascaux, un autre dentiste, qui en 1921, renomme le produit en “cotton candy”, soit un bonbon en coton, qui reste l’appellation la plus populaire encore aujourd’hui dans les pays anglophones.