La minute insolite : MacGyver a droit à son adjectif dans l’Oxford English Dictionary

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on sort le scotch, les allumettes et une pince à épiler pour tenter de s’évader.

Un plan parfaitement “MacGyvered”

En mars 2019, le vénérable Oxford English Dictionary, sorte de Larousse anglais, a introduit l’adjective MacGyvered. Que l’on pourrait traduire par “MacGyverisé”.

Comme l’explique la définition du terme, il s’agit d’un “adjectif signifiant " adapté ou improvisé de manière ingénieuse ou rapide ". Il s'agit d'un dérivé du verbe MacGyver, qui rend hommage aux compétences de l'agent secret débrouillard et héros éponyme d'une série télévisée américaine diffusée pour la première fois entre 1985 et 1992(lorsque le verbe est enregistré pour la première fois), et qui a récemment été rebootée.”

Bref, la prochaine fois que vous concoctez une solution astucieuse pour régler un problème, vous pourrez dire que vous l’avez “MacGuyverisé” ou “MacGyvered.” Et lancer ce générique culte.