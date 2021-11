La minute insolite : le plus gros producteur de pneus au monde n’est pas celui que vous croyez

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie.Aujourd’hui, on oublie Michelin et Bridgestone.

Ce n’est pas la taille qui compte

Ce détail a toute son importance : à la première place du classement des plus importants fabricants de pneus au monde, on ne retrouve pas Firestone, Pirelli ou Goodyear, mais bien LEGO. Le fabricant danois produit en effet 306 millions de pneus par an.

Évidemment, les pneus en question sont minuscules (de 14,4 à 107 mm de diamètre), et conçus pour faire rouler des véhicules en modèle réduit. Mais toujours est-il que sur le papier, l’entreprise produit 871 000 pneus par jour, soit 12 par seconde.

LEGO est d’ailleurs présent dans le Guinness Book des records pour cette info insolite : “être récompensé par un record du monde au Guinness Book pour la plus grande production annuelle de pneus est une surprise pour beaucoup, mais pas pour nous, et nous sommes ravis de recevoir ce titre”, a déclaré la marque.