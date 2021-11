La minute insolite : le Liechtenstein a été proposé à la location sur AirBnB

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on part à la découverte du Liechtenstein.

70 000 dollars la nuit

Le petit pays (160 km2 de superficie), situé entre la Suisse et l’Autriche, a pendant quelque temps été proposé à la location sur la plateforme AirBnB. Et on ne parle pas ici de louer une chambre, ou même une grande demeure. Mais bien l’entièreté du pays.

Pour 70 000 dollars la nuit (avec un minimum de deux nuits), il était donc possible de s’offrir la principauté et de se voir remettre la clé du pays au Parlement National. De plus, l’annonce vous permettait de changer (temporairement) les panneaux de signalisation du pays, de créer votre monnaie (elle aussi temporaire), et de déguster des vins avec le chef de l’État.

L’annonce n’existe plus, mais sachez tout de même qu’elle permettait de loger entre 450 et 900 personnes et de profiter de plus de 500 chambres et 500 salles de bain. Ce qui revenait à moins de 80 euros la nuit si vous avez 899 amis. Autant dire qu’il s’agissait d’une affaire en or.