La minute insolite : le deuxième étage de la Tour Eiffel a failli accueillir un parking

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, une idée folle qui n’a, fort heureusement, pas vu le jour.

Une idée loufoque, mais très détaillée

L’idée de placer un parking au deuxième étage de la Tour Eiffel (soit à 115 mètres d’altitude) a germé en 1936, dans la tête d’André Basdevant. Ce docteur en droit et ingénieur avait imaginé une plateforme installée tout autour du célèbre monument parisien qui aurait accueilli des voitures, à laquelle on accéderait via deux tours en colimaçons, construites de part et d’autre de la Dame de Fer.

Évidemment, après une analyse de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel, le projet n’a jamais vu le jour. Le problème n’étant pas les voitures autour du monument (il était d’ailleurs possible, jusqu’en 2000, de se garer sous la Tour), mais bien la complexité du projet et sa mise en œuvre, véritable casse-tête. On aurait donc pu se retrouver avec un parking sur la Tour Eiffel...

À noter qu’il ne s’agit pas de la seule idée farfelue d’André Basdevant. L’année suivant, il planche sur une piste aérienne orientable, placée au centre d’un anneau installé sur plusieurs buildings, comme le montre cette illustration.