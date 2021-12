La minute insolite : le champagne s’accorderait à merveille avec les frites

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on sort les bulles. Si l'on savait déjà qu'un légume est considéré comme le meilleur accompagnement du Champagne, découvrons ce que les frites viennent faire dans l'équation.

Une idée pour le réveillon ?

Selon Marie-Christine Osselin, responsable de la qualité du vin et de la communication de Moët & Chandon, le côté salé et le croquant des frites complémente au mieux l'acidité du Champagne et ses fines bulles.

“Les buveurs de champagne n'ont pas à mépriser la malbouffe”, explique-t-elle. La clé de l'accord champagne et plat en général, selon Osselin, est de suivre la règle du choix d'ingrédients simples. “La champagne est un vin qui demande des ingrédients simples, pas plus de trois.”

Parmi les autres idées d’accords, on retrouve également les fish and chips, et les popcorn. De quoi passer des fêtes de fin d’années, pas comme les autres.