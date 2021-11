La minute insolite : l’acteur James Franco a vendu une œuvre d’art invisible pour 10 000 dollars

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, direction le musée de l’art invisible.

Le prix du vide

En 2011, l’acteur James Franco a participé a un projet baptisé “Le musée de l’art invisible”. Le concept était simple : élever l’art à un niveau tellement conceptuel qu’il en devient invisible. Les œuvres étant simplement imaginées par les artistes.

Vaste blague ou projet sérieux ? La question a divisé les passionnés d’art lors du lancement du “musée” il y a dix ans. Mais toujours est-il que des œuvres ont été vendues. Dont une œuvre, conçue (pardon, imaginée) par James Franco, et intitulée “Fresh Air”. Soit une “pièce unique”, véritable “réservoir d'oxygène sans fin”, achetée 10 000 dollars par une certaine Aimee Davison, et que vous pouvez admirer ci-dessous :

“J’ai senti que l'acte d'acheter "Fresh Air" appuyait ma thèse sur un concept que j'appelle "you-commerce", qui est le marketing et la monétisation de sa personnalité, de ses compétences et de ses produits via l'utilisation des médias sociaux et des plateformes d'autodiffusion”, expliquait Davison dans une interview au Huffington Post.

À noter que son achat était accompagné d’une “petite carte avec une description de l’œuvre à attacher sur votre mur et à utiliser pour expliquer l'œuvre.”