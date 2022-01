La minute insolite : en Corée du Nord, Kim Jong-il est considéré comme l’inventeur du burrito

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on découvre les talents culinaires du dictateur coréen.

Une invention qui date de 2011 ?

Comme l’explique le site Unilad, un quotidien nord-coréen, le Rodong Sinmun, prétend que le burrito a été inventé par Kim Jong-il en 2011, et que le plat est très populaire à Pyongyang, la capitale et plus grande ville du pays.

Évidemment, il n’en est rien. Les journaux locaux sont contrôlés par la dictature et n’hésitent jamais à glorifier Kim Jong-il ou son fils, et actuel “dirigeant suprême” de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Mais le mensonge ne s’arrête pas là. En effet, comme l’explique Hyun-seung Lee, un coréen qui a fui le pays en 2014, il est très difficile de trouver un burrito dans le pays, et encore moins de pouvoir se le payer.

“La majorité des citoyens n'ont pas d'argent pour acheter la nourriture étrangère. Même s'ils ont de l'argent, il n'y a pas d'endroit où la manger. Dans les années 1990, les amateurs de pain et de beurre ont été satirisés et critiqués comme des traîtres socialistes”, déclare Hyun-seung Lee.

Rappelons que si la date de la création du burrito n’est pas exactement connue, le mot est apparu en 1895 dans un dictionnaire mexicain. N’en déplaise à Kim Jong-il.