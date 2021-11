La minute insolite : elle confond un médicament avec un AirPod et enregistre un appel

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, une histoire qui se termine bien.

Je t’entends mal, tu passes sous un tunnel ?

Sur TikTok, la créatrice de contenu @iamcarliiib a raconté sa mésaventure avec les écouteurs sans fils d’Apple. Alors qu’elle souhaitait avaler un simple cachet d’ibuprofène, la créatrice s’est trompée et a avalé un AirPod.

Ce que son docteur a confirmé, après lui avoir fait passer une radio. En attendant, que ce " corps étranger " quitte ses intestins, iamcarliiib a décidé de raconter son histoire à une amie... sans se rendre compte que l’AirPod était toujours connecté à son iPhone.

Résultat, en plus d’avoir partagé le récit sur son compte TikTok, les internautes ont pu entendre le mémo vocal qu’elle a enregistré alors que l’écouteur était toujours en elle. Rassurez-vous, quelques jours plus tard, l’AirPods n’était plus dans son estomac. On ne sait pas, cependant, si elle a décidé de le conserver...