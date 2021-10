La minute insolite : des glaces pour calmer les émeutiers, c’est la solution de la police de Belfast

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, direction Belfast, en Irlande.

Qui veut une glace ?

En 2010, la police de Lisburn, une petite ville située au sud-ouest de Belfast, se retrouve attaquée par une quinzaine de jeunes, qui commencent alors à jeter des bouteilles en verre sur le véhicule. Face à cette situation, les officiers décident de ranger les matraques, et d’utiliser leur sens de l’humour.

En effet, “un officier a utilisé le système Tannoy du véhicule (une marque devenue synonyme de communication via haut-parleurs lors d’annonces publiques, NDLR) pour jouer de la musique aux jeunes dans le but d’utiliser l’humour pour désamorcer la situation”, explique un porte-parole de la Police locale. Et pas n’importe quelle musique. L’officier a diffusé la musique utilisée par les camions de glace, ce qui a eu pour effet de surprendre les émeutiers, mais surtout de mettre fin à l’attaque que subissaient les agents.

Mais si le résultat est positif, la méthode employée par l’officier n’a pas été appréciée par sa hiérarchie. "Les jeunes ont arrêté de jeter les bouteilles. Cependant, la police accepte que ce ne fût pas une action appropriée. Un officier supérieur a parlé à l’agent afin d’établir les circonstances de l’incident”, explique la BBC. Du côté du parti politique irlandais Sinn Féin, on ne rigole pas non plus. "Cela va à l’encontre de tout ce que nous essayons de résoudre et d’éradiquer dans la région."

Et si tout le monde se calmait autour d’une bonne glace ?