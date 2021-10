La minute insolite : comment American Airlines a économisé 40.000 dollars par an

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. On commence cette série avec l’histoire d’une petite olive verte.

C’est pas des salades

En 1987, le PDG de la compagnie American Airlines, Robert Crandall, a une idée de génie : supprimer l’olive verte placée dans les salades servies aux passagers. Comme l’explique le New York Times, la raison est simple : selon une étude très sérieuse, basée sur l’analyse des restes des plateaux-repas, 72% des passagers ne mangeaient pas l’olive verte qui accompagnait la salade.

À l’époque, American Airlines paye sa salade selon les ingrédients qu’elle contient. Quatre ingrédients similaires coûtent 60 cents, ou 80 cents s’il y en a entre 5 et 8. Cette fameuse olive verte était donc le cinquième ingrédient le plus coûteux de cette salade, puisqu’elle était présente en un seul exemplaire, et coûtait donc 20 cents à l’entreprise.

En la supprimant, Robert Crandall a donc fait économiser 40.000 dollars à American Airlines, soit l’équivalent de 100.000 dollars aujourd’hui. Et tant pis pour les 28% des passagers qui mangeaient cette olive.