La minute insolite : cette ville ne compte qu’une seule habitante

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, découvrons l’étrange village de Monowi.

Maire, bibliothécaire et barmaid à la fois

Elsie Eiler n’a pas un quotidien comme les autres. En effet, la dame, qui a désormais plus de 80 ans, vit seule dans un village du Nebraska, baptisé Monowi. Bien qu’il s’agisse de la 529e plus grande ville du Nebraska, et la 19498e plus grande ville des États-Unis, Monowi ne compte aucun autre habitant.

En effet, depuis 2004, Elsie Eiler est veuve, et ne forme donc plus l’unique couple du village avec son mari Rudy. Cela ne l’empêche pas de s’occuper, notamment derrière le bar Monowi Tavern, où elle accueille quelques touristes, ou de gérer les 5000 livres de la Rudy's Library, la bibliothèque créée en hommage à son mari.

Notons que logiquement, Elsie est également la maire de Monowi. Ce qui lui permet de contrôler pas moins de 0.54 km2. Enfin, sachez qu’à sa grande époque (c’est-à-dire dans les années 1910 selon le recensement le plus récent), Monowi comptait pas moins de… 109 habitants. Mais malgré un pic à 123 habitants dans les années 30, la population n’a fait que décliner au fil des années.