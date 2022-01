La minute insolite : ce jockey a gagné une course après son décès

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on vous raconte l’histoire de Frank Hayes.

Et le gagnant est… mort !

Le 4 juin 1923, au Belmont Park de New York, se tient une course de chevaux a priori comme les autres. Sauf pour le jeune Frank Hayes, 22 ans, qui remportera sa seule et unique course avec son cheval, Sweet Kiss.

Sa victoire n’est cependant pas le seul fait marquant de cette journée. En effet, Hayes est également devenu le premier homme à remporter une course en étant mort. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, le jockey est tout simplement tombé de sa monture, victime d’une crise cardiaque en pleine course.

Pour le Brooklyn Daily Eagle, le titre de l’article est alors tout trouvé : “La sinistre faucheuse a effectué une visite sensationnelle sur la piste de Belmont Park hier.” Quant au cheval Sweet Kiss (doux baiser), il n’a plus couru par la suite, et aurait hérité du surnom “Sweet Kiss of Death”, soit le doux baiser de la mort.