La minute insolite : aux États-Unis, 97% des billets contiennent des traces de cocaïne

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, direction les States, où l’argent se roule pour sniffer de la cocaïne.

Neuf billets sur 10 sont contaminés

Selon une étude réalisée par Yuegang Zuo et ses équipes, au sein de l’Université du Massachusetts à Dartmouth, neuf billets sur dix circulant aux États-Unis et même au Canada contiennent des traces de cocaïne.

La première raison qui explique ce taux élevé est simple : les billets sont souvent enroulés sur eux-mêmes afin de former une petite paille, permettant de sniffer la poudre blanche. Mais ce n’est pas l’unique raison. En effet, la cocaïne étant illégale, son paiement se fait rarement par carte et donc le plus souvent en cash, ce qui augmente le risque de contamination.

Et ce pourcentage ne fait qu’augmenter. En 2007, il était de 67%, et en 2009, il se situait entre 85 et 95%. Rappelons que les Américains sont le premier consommateur de cocaïne au monde. Et concernant la quantité présente sur chaque billet, pas de panique, elle est bien trop faible pour en ressentir les effets.