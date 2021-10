La minute insolite : après Okay, voici le deuxième mot anglais le plus reconnu dans le monde

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, focus sur le soda le plus célèbre.

Enjoy Coca-Cola

Après Okay, Coca-Cola, ou simplement “Coke” comme on l’appelle aux États-Unis, serait le deuxième terme anglais le plus reconnu dans le monde entier. Un record de plus pour l’entreprise qui, depuis sa création en 1886, les collectionne.

Pourtant, la boisson n’est pas vendue dans tous les pays. Cuba a longtemps résisté au soda américain, et la Corée du Nord continue de l’interdire. Même si, selon l’Associated Press, des bouteilles parviennent à être vendues “sous le manteau” et les contrefaçons sont légion.

Si on met de côté l’anglais, les mots les plus universels seraient maman et papa, ainsi que le mot café. Ces mots ne s’écrivent pas de la même façon dans toutes les langues, mais se ressemblent fortement. Pour le café, cela donne notamment kāfēi, coffee, qahva, qahwa, kaphi, kófe, kōhī et kāfī, ce qui est plutôt facile à comprendre.

Un autre exemple serait le mot taxi, qui s’écrit de différente manière (taksi, teksi, tacsi, voire takso en estonien), mais reste facilement identifiable.