La minute insolite : Abraham Lincoln était le roi du ring avant de devenir président

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, focus sur le 16e président des États-Unis.

Une figure importante du National Wrestling Hall of Fame

Le musée, situé dans l’Oklahoma, met en avant les plus grands lutteurs du pays. Et parmi les sportifs qui ont l’honneur d’y être représentés, on trouve Abraham Lincoln. En effet, avant de devenir président, “Honest Abe” (c’est son petit surnom) a participé à plus de 300 combats de lutte.

On est loin des matchs de catchs actuels, n’imaginez donc pas Lincoln en tenue moulante et scintillante. Mais toujours est-il que celui qui deviendra président en 1860 n’a perdu qu’un seul match sur toute sa carrière. De plus, selon son biographe Carl Sandburg, il était connu pour être assez grande gueule sur le ring, allant même jusqu’à s’en prendre au public et à les pousser à l’affronter.

Mais face à ses longues jambes et ses longs bras, personne n’a voulu tenter sa chance…