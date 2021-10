La minute insolite : 18.000 habitants dans un seul immeuble, c'est en Russie que ça se passe

À Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, on trouve un bâtiment immense, qui accueille pas moins de 18000 habitants . Selon un locataire, qui a expliqué son quotidien sur Reddit en début de semaine , le bâtiment peut être sinistre par moments, mais des parcs aux alentours aident à se changer les idées. Le pire selon lui ? Le matin, quand tout le monde part travailler. Le bruit est intense et le bâtiment, refermé sur lui-même avec une cour intérieure, amplifie chaque son.

À Hong Kong, on trouve le Monster Building, ou le “building monstre”, qui regroupe cinq bâtiments : l’Oceanic Mansion, le Fook Cheong Building, le Montane Mansion, le Yick Cheong Building et le Yick Fat Building. Construit dans les années 60, il est devenu le bâtiment le plus densément peuplé au monde. Plus de 10 000 personnes vivent dans les 2243 logements disponibles.

Là encore, mieux vaut éviter les disputes de voisinage.