La Belgique dans les 20 pays où le coût des maisons par rapport aux salaires est le plus bas ?

L'immobilier toujours plus cher ! - On n'est pas des pigeons (86/183) - 19/05/2021 Les prix de l'immobilier ne cessent de croître en Belgique, notamment pour l'immobilier neuf. En cause, l'augmentation des prix des matériaux de construction. Par exemple, en ce qui concerne les panneaux et le bois, les prix ont presque doublé car, entre autres raisons, ce marché est tiré par le marché américain et la taxe de Donald Trump sur le bois venant du Canada. Conséquence, les américains viennent acheter le bois chez nous en Europe, la demande explose et les prix augmentent. Pour l'immobilier neuf, on doit s'attendre à une augmentation de 20 à 25 % au final. Et, il faut aussi tenir compte des délais de livraison. Pour l'habitat existant, le marché se porte bien malgré ces augmentations qui le touchent également: le belge a une brique dans le ventre et la crise sanitaire lui a donné envie de s'occuper davantage de son habitat.