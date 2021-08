En Chine, le gouvernement s’attaque lui aussi au rythme "996"

Plus de 72 heures de travail par semaine. De 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours sur 7. Le rythme "996" est récemment mis à mal par les autorités gouvernementales. Le ministère chinois des Ressources humaines et de la sécurité sociale ainsi que la Cour populaire suprême vient de rendre une note pour tenter de mettre fin au modèle "996". Il représente une violation grave de la loi relative à la durée maximale du travail selon eux. Les heures supplémentaires sur le lieu du travail sont elles aussi dans le viseur des régulateurs de Pékin.

Le droit du travail chinois stipule précisément : "en raison des besoins de la production et des opérations, l’employeur peut prolonger les heures de travail après consultation des syndicats et des travailleurs, et les heures de travail prolongées ne dépassent généralement pas une heure par jour. S’il est nécessaire de prolonger les heures de travail pour des raisons particulières, les heures de travail doivent être prolongées à condition de garantir la santé des travailleurs, c’est-à-dire pas plus de trois heures par jour et pas plus de 36 heures par mois." Les heures de travail sont quant à elles limitées à 40 par semaine.