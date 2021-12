Aux Etats-Unis, les influenceurs noirs sont moins payés que les influenceurs blancs, selon une étude

Les influenceurs noirs sont moins bien payés que les influenceurs blancs aux Etats-Unis. Selon une étude, l'écart de rémunération entre les influenceurs blancs et ceux de couleur serait de 29%. Il monterait à 35% entre les influenceurs blancs et les influenceurs noirs.

Un influenceur noir gagne 35% de moins qu'un influenceur blanc

35%. Voilà la différence de revenus entre un influenceur blanc et un influenceur noir. D'après l'étude baptisée "Time to Face the Influencer Pay Gap" ("Il est temps de faire face à l'écart de rémunération des influenceurs"), menée par l'agence MSL, spécialisée dans le marketing d'influence, en partenariat avec The Influencer League, une plateforme numérique dédiée à l'éducation et à l'autonomisation d'un groupe diversifié d'influenceurs, la discrimination sur les réseaux sociaux est bien réelle. Pour réaliser cette étude, MSL et The Influencer ont interrogé 412 influenceurs vivant aux Etats-Unis, entre février et septembre 2021, sur plusieurs plateformes : "Les influenceurs de l'étude ont été invités à déclarer leur nombre d'abonnés, leur race et leurs revenus provenant des marques".

Un écart plus important que dans les autres secteurs d'activité

Les résultats sont sans appel : un influenceur blanc gagne en moyenne 67.032 dollars par an contre 43.756 dollars par an pour un influenceur noir. "Le nombre est plus important que prévu", a déclaré à WWD Diana Littman, PDG de MSL US. Ce montant atteint 47.509 dollars par an pour les influenceurs s'identifiant comme "personnes de couleur". Un manque à gagner pour les créateurs noirs encore plus important sur les réseaux sociaux que dans d'autres secteurs d'activité. "Ce sont des chiffres frappants à tous points de vue. Il suffit de comparer l'écart de 35% entre les influenceurs blancs et noirs aux écarts de rémunération dans d'autres secteurs : éducation 8%, affaires et finances 16%, construction 19%, médias, sports et divertissement 16%." "L'écart que cette étude a découvert dans le marketing d'influence éclipse largement les écarts de toute autre industrie", a déclaré Anthony Jackson, responsable en stratégie numérique et influenceur chez MSL.

Les influenceurs noirs sont surtout des micro influenceurs

L'étude a également démontré que 77% des influenceurs noirs faisaient partie des "micro influenceurs", soit ayant moins de 50.000 abonnés, donnant ainsi accès à des revenus de la part des marques d'environ 27.727 dollars par an, contre 59% pour les créateurs blancs. A l'inverse, les influenceurs blancs sont 41% à être considérés comme des "macro influenceurs", soit ayant plus de 50.000 abonnés et pouvant toucher plus de 108.713 dollars contre 23% pour les influenceurs de la communauté noire. "Près de la moitié (49%) des influenceurs noirs déclarent que leur race a contribué à une offre inférieure à la valeur marchande." "36% des influenceurs BIPOC (Black, Indigenous and People Of Color) ont déclaré la même chose", souligne l'étude.

"Black Lives Matter", vraiment ?

Si la couleur de la peau a encore un impact sur les revenus des influenceurs, leurs contenus jouent également un rôle prépondérant. D'après l'étude, 59% des influenceurs noirs, contre 49% pour les BIPOC, ont indiqué avoir ressenti un impact financier négatif après avoir posté un contenu autour des questions liées à la race. Seuls 14% des influenceurs blancs ont partagé ce sentiment. Un constat surprenant alors que de nombreuses marques ont largement commenté le mouvement Black Lives Matter sur les réseaux sociaux, appelant à plus d'égalité et de justice. Cela étant dit, 79% des influenceurs noirs se sentent tout de même à l'aise pour publier des contenus en rapport avec la diversité, l'inclusion et l'égalité. Ils sont même 90% à se dire être passionnés par ces sujets.

