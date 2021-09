5 conseils indispensables pour bien vivre en colocation

Dans une coloc, il n’est pas toujours facile de déterminer qui va payer pour la tasse de café de l’un renversée sur l’ordinateur portable de l’autre. Ou que fait-on si un colocataire reçoit régulièrement sa copine et donc consomme plus d’eau, d’électricité ou de gaz ?

Il est dès lors important de se protéger et d’opter pour une assurance conçue pour la colocation et qui va plus loin que la couverture classique d’une assurance incendie. Flora by Ethias vient de lancer une telle assurance pour les colocataires : elle prévoit une aide en cas de conflit entre colocataires et une couverture des dégâts entre eux. Une assurance 100% digitale, sans paperasse ni jargon incompréhensible, qui permet de gérer son contrat, déclarer un sinistre et obtenir un remboursement via une application sur votre smartphone.