Trois générations de chaises ergonomiques pour télétravailler efficacement !

Et pour cela, rien de tel qu’un fauteuil adapté ! Il est effectivement important de protéger son dos afin de ne pas souffrir de la position assise .

Le télétravail devenant de plus en plus la norme afin de faire face aux défis de la crise sanitaire, il est temps de prouver que l’on est aussi efficace à la maison qu’au bureau.

Le fauteuil pour télétravailler en tailleur

La chaise Soul Seat pour travailler en tailleur... sans avoir mal au dos - © courtesy of Soul Seat

Vous faites partie de ces salariés qui luttent contre l’envie de s’asseoir les jambes croisées sur la chaise de votre bureau ? Désormais, avec le télétravail, vous pouvez tenir vos réunions dans votre position préférée et ce, sans avoir mal au dos, grâce à cette chaise d’un nouveau genre baptisée Soul Seat et designée par l’atelier américain Ikaria Design Company. Le mobilier est disponible dans de multiples coloris et diverses matières.

Une plus petite assise au centre permet de positionner le bassin légèrement sur l’avant, d’installer les hanches confortablement et d’aligner la colonne vertébrale sans craindre de maux de dos à la fin de la journée.

D’après la marque, s’asseoir en tailleur pour travailler améliorerait la digestion et aiderait à se tenir dans une meilleure position pour le dos. Car, non, il n’y a pas de dossier ! Vous voilà prévenus si vous comptiez vous affaler…