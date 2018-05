Tendance décoration: Une table fleurie pour cet été

L'arrivée des beaux jours annonce aussi le retour des grandes tablées estivales. Mais pas de belles tables sans de belles assiettes. Cette année, les maisons d'éditions et décorateurs revisitent à leur façon le motif on ne peut plus traditionnel de la fleur.

La faïence par Stromae

Voilà qui va réconcilier votre vielle tante amatrice de belle vaisselle et votre petit cousin grand fan de Stromae. Et pour cause, à l'occasion de sa collaboration avec le grand magasin parisien du Bon Marché, l'artiste belge signe avec son label Mosaert une collection pour la maison. A côté des coussins et parures de lit, on trouvera aussi des assiettes ornées de fleurs inspirées par l'Art Déco.

Renseignements : www.24sevres.com

Le jardin d'Hermès

La vénérable maison française s'offre une collection en porcelaine qui raconte l'histoire d'un jardin à l'anglaise stylisé par l'artiste Nigel Peake.

Renseignements : www.hermes.com

Le voyage par Gien

En vue des beaux jours, la Faïencerie de Gien s'offre une collection qui sent bon l'exotisme: "Jardins extraordinaires". Celle-ci invite au voyage à travers une série d'aquarelles de plantes vertes et de jardins du bout du monde ornant assiettes, mugs et théières.

Renseignements : www.gien.com/fr

La mélamine, c'est fantastique

Habitat convoque les services de la graphiste et illustratrice Floriane Jacques pour une collection tout en mélamine, habillée de girafes ailées et d'aquarelles colorées.

Renseignements : www.habitat.fr

La plante verte même dans votre assiette

Si vous n'avez pas succombé à la folie de la plante d'intérieur, la firme Marks and Spencer se charge de rectifier le tir, en décorant une série de quatre assiettes de palmes et du véritable hit de la plante verte, le monstera.

Renseignements : www.marksandspencer.com