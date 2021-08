Tendance déco été 2021 : 3 transats pour farniente stylé

En vacances, dans le jardin, sur la terrasse et même dans le salon, il est l'indispensable de la saison estivale : le transat. Plutôt pastel ou couleur vive, bulle ou bien carré et même imaginaire, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les flemmes. Nous en avons sélectionné trois.

Calypso, pour les "drama queens" de la flemme

On commence fort avec le modèle Calypso de chez Royal Botania. Cette chaise aux allures de méridienne sert à la fois de banquette et de transat. On s'imagine déjà siroter une limonade glacée sur la toile au nettoyage facile et aux multiples coloris.

Simon-Simone pour les nostalgiques

Qu'il est séduisant, ce transat à la toile tissée basque, fabriquée en Aquitaine, résistante aux UV et antitaches. Nous, en revanche, on ne va pas résister à la tentation d'y lire un bon livre. En plus, on l'aime pour son côté rétro assumé.

Tan, pour les vacanciers imaginaires