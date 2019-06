Samsung dévoile une gamme de réfrigérateurs modulables et colorés

Le constructeur sud-coréen Samsung a annoncé cette semaine son projet Prism. Le tout premier produit disponible de cette gamme personnalisable sera le très coloré réfrigérateur Bespoke.

C'est à Séoul que la firme a présenté son projet Prism, qui permet de personnaliser ses appareils ménagers. Cette particularité devrait plaire aux nouveaux acheteurs, principalement les plus jeunes, qui accordent de l'importance aux expériences et aux goûts personnels, selon le géant sud-coréen.

Cette première gamme de produits, les réfrigérateurs Bespoke, permet de choisir parmi huit différentes tailles et contenances, neuf teintes et trois différentes textures et finitions.

Hyun Suk Kim, le PDG de la filiale Consumer Electronics de Samsung, a expliqué que "la philosophie du Projet Prism montre qu'un appareil ménager ne peut véritablement refléter le style de vie du consommateur que lorsqu'il s'intègre facilement à sa vie [...] et Bespoke marque le début de ce processus".

Suivant ses besoins et ses goûts, le consommateur peut opter pour un réfrigérateur chromé de 60 cm de hauteur ou choisir parmi une sélection d'appareils de différentes tailles dans les tons corail pour ajouter de la couleur à leur cuisine.

La gamme Prism et ses réfrigérateurs Bespoke ne sont actuellement proposés à la vente qu'en Corée du Sud.