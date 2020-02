Saint-Valentin: Quatre cadeaux design pour les amoureux

Tray Love Heart d'Alexander Girard pour Vitra

Toujours chez Vitra, les amoureux de design, et les amoureux tout court pourront afficher leur passion via ses coussins, frappés par le sceau de l'amour et signés par l'un des plus grands noms du design du XXe siècle, Alexander Girard.

Renseignements : www.vitra.com