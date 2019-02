Saint-Valentin : 3 idées de cadeaux pour les femmes connectées et romantiques

Qui a dit que les nouvelles technologies ne pouvaient pas être romantiques ? Pour la Saint-Valentin, voici une sélection de cadeaux connectés qui feront à coup sûr chavirer le coeur de votre bien-aimée.

Une boîte à messages

Création à la fois moderne et très originale, la LoveBox se présente comme une "petite boîte à amour" connectée, en véritable bois du Jura. Elle permet d'envoyer et de recevoir à n'importe quel moment des mots tendres échangés avec sa moitié. A chaque fois qu'un message arrive, le cœur en façade se met à tourner pour l'être aimé jusqu'à ce qu'il soit finalement lu.

Un bijou connecté

Bellabeat présente avec Leaf un dispositif de suivi d'activité physique, du sommeil, mais aussi des cycles menstruels, à la fois discret et élégant. En plus de collecter tout un tas de données, il permet de gérer son stress, par le biais de petits exercices de respiration. Ce petit bijou connecté peut se porter comme un collier, un bracelet ou une broche.

Une montre connectée

Disponible en 7 couleurs, la Fossil Q Jacqueline est une montre chic de 36mm de diamètre, compatible avec les téléphones sous Android et les iPhone. Il permet un suivi de ses activités physiques, mais aussi et surtout de recevoir ses notifications, de contrôler sa musique ou bien encore de déclencher l'appareil photo de son smartphone à distance. Il est possible à tout moment de changer de bracelet parmi une large offre de produits en cuir, en silicone et en acier inoxydable.