Rentrée: 5 bureaux signés par les grands noms du design

Ronan et Erwan Bouroullec livrent pour la maison finlandaise Artek la collection "Kaari", dont est issu le bureau à l'allure pure et fluide. En finnois, kaari signifie "voûte". On retrouvera celle-ci dans les pièces métalliques aux pieds du bureau.

Chien savant de Philippe Starck

Le designer superstar Philippe Starck réinterprète pour Magis le traditionnel bureau d'écolier et lui donne le profil du plus fidèle ami de l'homme. Celui-ci offrira son dos aux plus studieux et pourra s'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans craindre les taches et les chocs.

Renseignements : https://bit.ly/2XOAwwv