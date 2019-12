Quatre idées cadeaux pour les amateurs de design

Trouver le cadeau idéal pour une personne fan de design peut s'avérer délicat. Voici quelques idées pour viser juste.

Mini Bauhaus Dessau par Chisel & Mouse Pour fêter le centenaire du Bauhaus, on peut choisir de rendre hommage à l'architecte fondateur de cette école, Walter Gropius, en optant pour cette mini-réplique du bâtiment Bauhaus Dessau. Conçu par Gropius après la Première Guerre mondiale, en 1925, l'immeuble a été construit suite à la clôture, pour raisons politiques, du site d'origine de Weimar, en Allemagne. Le campus, inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité en 1996, ressemble beaucoup à la Fagus Factory de Gropius, dont la miniature est également proposée chez Chisel & Mouse. Infos: www.chiselandmouse.com Prix: €€€

Lampe solaire Little Sun Diamond Cette lampe LED à énergie solaire a été développée par l'artiste néerlandais Olafur Eliasson et par l'ingénieur Frederik Ottesen dans le cadre du projet Little Sun. L'initiative mondiale, lancée en 2012 au Tate Modern, consiste à offrir des éclairages durables à 1,2 milliard de personnes privées d'électricité dans le monde. Little Sun Diamond s'inspire de la nature avec ses lentilles à facettes multiples qui offrent jusqu'à cinq heures de lumière vive après une charge de cinq heures au soleil. Dans le cadre du projet Little Sun, chaque lampe achetée permet d'en faire livrer une à moindre coût à un village en Afrique. Infos: https://littlesun.com Prix: €

Tour de rangement De Stijl du MoMa Design Store Ce rangement est un véritable hommage rendu au mouvement néerlandais De Stijl, apparu à la fin des années 1910 en réaction aux excès de l'Art Déco. Il adopte donc logiquement une esthétique abstraite et minimaliste, ancrée dans des lignes basiques et des couleurs primaires, comme en témoigne ce rangement. Idéal pour stocker de petits éléments de bureau et de cuisine, ce petit rangement prendra fièrement place sur le bureau d'un dingue de design. Infos: https://store.moma.org Prix: €