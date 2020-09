JYSK, une alternative à IKEA, ouvre à Wavre

Ils font des belles choses les gens du nord de l’Europe… Encore une enseigne scandinave qui veut refaire la déco chez nous !

Tout comme Ikea, JYSK propose des meubles et des objets de déco pour la maison et à petits prix (ce qui n’est pas rien, disons-le). SoSoir a repéré l’arrivée d’une enseigne de la marque à Wavre et ça risque de faire plaisir à beaucoup de monde !

On y trouvera quoi ? De tout ! Des meubles pour la terrasse ou l’intérieur, des rideaux, de la vaisselle, de la literie, de la petite déco, tout on vous dit !