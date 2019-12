Design Miami: quand la mode s'acoquine avec le design

Les "South Beach Stories" de Versace par Sasha Bikoff

Une installation qui doit son nom à l'ouvrage du même titre, publié en 1993 par la famille Versace. En plus des clichés pris par Doug Ordway à l'occasion d'une campagne, la marque de Donatella Versace présente plusieurs meubles inspirés par les looks iconiques de la maison. Ainsi un lit fait de planches de surf est rhabillé avec des draps de style Art Déco. Les robes de la légendaire collection "Miss S & M" automne-hiver 1992 sont transformées en balançoire de cuir agrémentée de détails de bondage et d'accessoires Medusa dorés.