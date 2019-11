Des vases inspirés d'oeuvres d'Henri Matisse raviront les amateurs d'art

Parmi ces designers, on note l'artiste espagnol Jaime Hayón , les frères Ronan et Erwan Bouroullec , ainsi que l'architecte italien Alessandro Mendini , qui a fini ses vases très élaborés avant de décéder à l'âge de 87 ans en février dernier.

"Je suis un grand admirateur de son style, qui a toujours été une véritable source d'inspiration pour moi. Avoir eu la chance de mettre l'inspiration que j'ai tirée de son œuvre dans ma cosmographie personnelle est très gratifiant. Le concept initial des vases se fonde sur des éléments fantastiques : des formes, des silhouettes et des traits naturels qui se mélangent et flottent sur une mer de couleurs", a commenté Jaime Hayon.

Pour sa toute première collection d'objets pour la maison de Maison Matisse, Hayón s'est inspiré des silhouettes et des paysages méditerranéens représentés dans le tableau de Matisse de 1940, "Intérieur au vase Etrusque". Les lignes des vases pensés par l'artiste espagnol rappellent les amphores étrusques et romaines visibles dans les chefs-d’œuvre du peintre français.

Ronan et Erwan Bouroullec

De leur côté, les frères Bouroullec ont adopté une approche plus abstraite pour leur série de vases "Fenêtre", en repensant la fenêtre ouverte que Matisse représentait souvent dans ses toiles.

Même si Maison Matisse n'a pas encore dévoilé le prix de chaque pièce, le New York Times a rapporté que chaque vase réalisé en édition limitée coûterait entre 7.000 et 12.000 euros.

La marque prévoit aussi de proposer une gamme d'objets plus abordables et de nouvelles collections trois fois par an. A en croire le New York Times, la prochaine gamme devrait comprendre 15 objets pensés par l'artiste franco-polonaise Marta Bakowski et inspirés de la toile "La Musique", peinte par Matisse en 1939.