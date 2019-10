Déco: Tables de nuit élégantes pour sommeil coquet

Compagnes de nos nuits, les tables de chevet s'habillent de matières et coloris précieux et adoptent des silhouettes gracieuses pour faire de nos chambres de véritables petits palais.

Petite merveille en chêne massif teinté qui en plus de son joli profil cylindrique, offre un espace de rangement spacieux pour cacher bouchons d'oreilles anti-bruit, mouchoirs et tout autre matériel disgracieux nécessaire à votre sommeil. Renseignements : www.enostudio.fr

Un ensemble de deux armoires aux allures rétro, réalisées à la main. Disponibles en blanc ou en noir, les deux meubles sont faits en bois de mangue, rotin et laiton. Renseignements : hkliving.nl

La douceur par Monoprix

Vous ne diriez pas non à un peu de douceur? C'est tout ce qu'a à offrir ce mignon petit pouf à retrouver chez Monoprix qui en plus de son velours et de sa forme ronde, peut se targuer d'un prix tout aussi doux.

Renseignements : www.monoprix.fr