Déco: Inspirations antiques et méditerranéennes

Alors que nous venons de sauter à pieds joints dans l'automne, les souvenirs de l'été passé resurgissent et viennent nous coller un vilain bourdon. Pour nous défaire de cette vile nostalgie, designers et créateurs nous emmènent sur les rives méditerranéennes, à renfort d'évocations antiques.

Plus de renseignements : www.octaevo.com

Octaevo est né en 2013 à Barcelone. Cette maison d'édition s'est donné la mission de créer des objets contemporains évoquant la philosophie méditerranéenne et de ses anciens dieux. Ici, deux vases de papier campant les rôles de la déesse Vénus et du dieu Janus .

Ruines antiques

Difficile de conjuguer goût pour les ruines antiques et décoration d'intérieur. Pour ceux qui réclament toujours leur colonne dans le salon, nous les invitions à regarder chez HK Living, qui décline cette année toute une armada d'accessoires hellénisants. Un petit vase en forme de colonne et un petit buste d'Apollon et vous voilà à Athènes.

Plus de renseignements : https://hkliving.nl/