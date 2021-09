Déco crush : la lampe fleur aux pales évanescentes de Georges Store

Pale, le luminaire iconique de Georges revient, en version XS cette fois-ci. Appelé L'Abstraite , le modèle nomade rappelle à la fois la physionomie d'une fleur et le design des ventilateurs de plafond rétro.

La maison artisanale Georges continue d'éclairer nos intérieurs. Elle complète sa collection d'une nouvelle création lancée en édition "très" limitée. On connait le look inimitable de Pale aux pétales imitant ceux d'une fleur. Aujourd'hui, lampe se décline en version XS et nomade.

Elle se pose sur un accoudoir en lampe d'appoint, ou en veilleuse à côté d'un lit.

Sur un miroir elle apporte une touche raffinée, surtout si l'on multiplie les exemplaires disponibles en olive sombre, sienne intense, nude ombré, washed sienne et tempête.

Chaque lampe est unique, fabriquée à partir de chute des précédentes applications. Et toutes sont peintes à la main dans la manufacture béarnaise. La lampe, fabriquée en toile à beurre de coton peinte et en tige de rotin a un diamètre de 40 cm.