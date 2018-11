Déco: cinq astuces pour une décoration de Noël responsable

Avec les fêtes, l'envie de parer son chez-soi de mille et une ampoules s'accentue. Mais attention à la consommation, qui peut facilement grimper et se répercuter sur votre facture d'électricité. La solution reste l'indétrônable LED , qui consomme moins que la traditionnelle ampoule à incandescence.

Choisir des bougies propres

Difficile de savoir quelle bougie choisir avec tous les modèles qui ont envahi le marché. Pour y voir plus clair, pourquoi ne pas se référer au label ECOCERT? Ce groupe de contrôle et de certification propose deux référentiels pour les bougies d'origine naturelle et d'origine biologique. Pour les premières, 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, pour les secondes 100% des ingrédients doivent être d'origine naturelle, minimum 95% des ingrédients végétaux doivent être issus de l'agriculture biologique, comme minimum 10% des ingrédients et l'alcool doit l'être aussi.

ECOCERT: www.ecocert.com