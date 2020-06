Cinq pièces design à petits prix

Plus de renseignements : www.designerbox.com

Tous les mois, Designer Box s'applique à faire découvrir un nouveau designer via une pièce envoyée à ses abonnés, pour 20 euros par mois. Parmi les pièces proposées, le miroir "Tsuki" de Charlotte Juillard , qui s'inspire de Tsukuyomi, dieu de la Lune.

"Fun-Tional" de Jaime Hayon pour Paola C

FUN-TIONAL est la dernière collection née de l'heureuse union entre le facétieux designer Jaime Hayon et Paola C. Au programme : une ligne d'objets d'art de la table "surréalistes et imaginatifs", précise la marque, mais fonctionnels. Parmi nos préférés, le casse-noix "Clicki", disponible en acier ou laiton, un petit bijou qui vous permettra de vous offrir un plaisir gustatif sans avoir à sortir marteau, masse, venus remplacer votre traditionnel casse-noix défectueux. Mais aussi "Popi-Pepa", un décapsuleur disponible dans les deux matières, qui viendra embellir vos apéritifs.

Plus de renseignements : www.paolac.com