Cinq assises outdoor pour cet été

Chaise longue à capuche chez Roche Bobois

Un look naturel, un design spectaculaire et un confort ultra douillet, c'est ce que nous promet "Traveler" la nouvelle collection outdoor de Roche Bobois. Au programme, une harmonie de tons pastel, terre cuite et mastic, une capuche en tressage et des coussins qui permettent un séchage rapide et anti-moisissure.

Infos: www.roche-bobois.com