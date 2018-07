Vous faut-il vraiment un motif pour habiller vos murs ?

Oui ! Décorer ne fut-ce qu’un pan de mur dans votre maison peut apporter une pointe de nouveauté sans trop devoir tout chambouler dans votre intérieur. Alors pourquoi hésiter ? Voici quelques astuces pour facilement le réaliser.

Pas envie de poser du papier peint ? Peignez-le !

Nouvelle tendance sympathique, le double rouleau à motif permet de reproduire le modèle choisi sur de nombreux supports : bois, meubles, tissus, papier et plus encore. Avec un peu de dextérité tout de même, vous pouvez choisir la couleur de peinture et même la varier en fonction des supports. Imaginons, un ton bleu pour le mur et beige pour les rideaux. Différents motifs sont disponibles pour cet article qui se trouve principalement sur internet. Le bon conseil à suivre ; ne jamais exagérer, ni sur la surface à décorer (un pan de mur plutôt que l’ensemble de la pièce), ni sur la multiplicité des supports, point trop n’en faut !

Les stickers muraux ont toujours la cote

Ces autocollants repositionnables sont disponibles depuis quelques années déjà et présentent l’avantage de personnaliser vos murs sans les abimer lorsqu’on les enlève. Parfait pour les locataires créatifs, c’est un article qui est devenu très abordable. Les alphabets et les décorations pour les chambres d’enfants représentent les produits-phares des différentes gammes, mais il existe de nombreuses formes pour décorer votre salon ou votre cuisine.

" Postériser " ses photos pour la postérité

Sachez qu’il est possible de personnaliser vos stickers muraux et de reproduire vos propres clichés en posters de grand format. Les prix varient en fonction des sites, mais ils se sont bien démocratisés ces dernières années. Et puis surtout pensez à jouer avec vos impressions qui pourront s’adapter aux formes où on les pose, comme un mur en arrondi ou un coin. Comme ces autocollants sont souvent repositionnables, mettez bien la feuille plastifiée sur laquelle vous les recevez de côté afin de pouvoir les conserver et les réutiliser dans un nouvel espace.

Ariane van der Veen