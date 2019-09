Un pop-up store Ikea dédié au sommeil à Leuven

Un espace de 500m² à Leuven pour vous proposer 150 produits et accessoires ainsi que les conseils d’experts pour (re) trouver le sommeil.

C’est en plein centre-ville que l’on retrouve le géant suédois qui veut nous aider à bien dormir. Nous ne doutons pas de ses bonnes intentions et somme ravi de savoir que quelqu’un se soucie de nos nuits d’insomnie et veut y remédier.

Ikea a compris qu’il ne faut pas uniquement un bon matelas et un oreiller ergonomique pour bien dormir, c’est un tout : confort, lumière, insonorisation, température, ambiance. Tout est à prendre en compte si l’on veut retrouver un sommeil de bébé.

Si vous ne vous rappelez plus de votre dernière bonne nuit et que vous voulez tenter de retrouver les rêves cosy de votre enfance, vous pouvez passer par Leuven (visiter la ville) et entrer dans ce temple du sommeil où des experts et des ateliers vous guideront dans les bras de Morphée.

Pas de stress si vous êtes étudiants ou avec un budget restreint, Ikea a pensé à vous : "les étudiants méritent aussi une bonne nuit de sommeil. Ils ont également besoin de solutions de stockage intelligentes à des prix abordables. Et c’est aussi une de nos forces".