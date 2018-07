Un palais de palettes

L’heure est à la récupération et à la créativité. Le bois de palette fait l’objet de toutes les applications décoratives. Table, vaisselier, tête de lit, il se recycle en petites merveilles. Vous voilà prévenus, vous ne regarderez plus jamais un cageot de la même façon.

Ne pas brûler, recyclez S.V.P.

Utiliser une palette comme bois de chauffage est vraiment une mauvaise idée : constituée de pin traité à l'insecticide, sa combustion dégage des produits chimiques dangereux. Et d'ailleurs pourquoi jeter au feu une telle mine d'inspiration, tant pour votre déco intérieure qu'extérieure ? C'est vrai que dehors, ce bois résiste bien car il est conçu pour. Utilisé pour réaliser des jardinières, des meubles de jardin, comme ce lit suspendu, la palette s'adapte à toutes vos envies créatives.

Bienvenue chez vous

Les plus expérimentés démonteront le bois des palettes pour recomposer des meubles ou des éléments de décoration intérieure, comme ces lambris dans le magasin de lampes industrielles Dokidoc (en illustration). Il va de soi qu’il faut suffisamment d’outils et d’espace pour se lancer dans ce genre de création. Et toutes les fantaisies sont possibles, comme dans cette salle de bain.

Mais il y a des adaptations beaucoup plus simples. La palette tout simplement posée telle quelle peut s’utiliser comme porte-chaussures ou servir à surélever des banquettes dans votre salon.

Montée sur roulettes et ornée d'une plaque de verre, une palette se transforme en table de salon. En dégageant quelques lattes de bois, elle se transforme en vaisselier et en porte-cadres et bibelots. Des caisses de bois identiques, qu’elles soient à fruits ou à vin, composent de très belles bibliothèques et étagères. Toutes les idées sont permises !

Patine et finitions

Ce qui ajoute beaucoup de charme à l’objet, c’est clairement sa patine. Mais que faire si on n’a pas eu la chance de tomber sur un lot ancien ? Et bien on le teint ou on le peint. Privilégiez les teintures à l'eau, ou naturelles comme le brou de noix (attention, super salissant !). Et si vous le peignez, osez la couleur comme l'illustre ce très joli porte-manteau. Et puis surtout, on le ponce ! Ce serait dommage de gâcher le plaisir de ces jolis meubles faits maison pour quelques échardes.