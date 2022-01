Toilettes : les 7 tendances déco pour 2022

Lire aussi : Découvrez les plus belles toilettes insolites aux 4 coins du monde

Pour son côté chic, le marbre est toujours un must have . Si vous voulez vous sentir comme un roi ou une reine sur son trône, pensez à ce matériau noble.

Une autre astuce est la bougie 100% naturelle que vous pouvez apprendre à fabriquer . Elle apportera une ambiance cosy et elle parfumera aussi la pièce. De plus, vous pouvez mettre celle-ci dans une lanterne décorative posée au sol.

Si vous n’avez pas de fenêtre dans vos WC, il existe d’autres solutions pour apporter de la clarté dans votre pièce. Vous pouvez ajouter un chandelier, un luminaire ou une lampe originale. Optez pour une lumière chaude, plus proche de la lumière naturelle. Pensez également à ajouter un ou plusieurs miroirs qui refléteront la luminosité et apporteront une certaine profondeur.

Vous l’aurez peut-être remarqué cette année le design biophilique est hyper tendance ; il s’agit d’intégrer la nature à notre environnement. Pour apporter un côté savane à vos toilettes, placez des plantes vertes sur le sol, sur l’évier ou même suspendu au plafond à l’aide d’un macramé (et non ce n'est ringard, il fait son grand come back).