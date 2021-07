Tendance déco : l’assiette de mémé revient en force

Pour preuve, porcelaine, faïence, motifs et pétales ont envahi la table pour notre plus grand plaisir. Cette année qu’on se le dise, dans l’assiette, comme dans la vie, on veut du réconfort. Alors direction les motifs floraux, la dentelle de porcelaine ou encore l’assiette carrément ringarde, twistée d’une inscription pop.

Bon plan, l’e-shop Emmaüs, est une mine d’or dans le domaine. On trouve par exemple des plats de présentation Villeroy et Boch à 18 € ou un lot de 20 assiettes Edge Malkin & Co Modèle Corrella brun datant du XIXe siècle, circa 1870-1890 à 232,00 €. Et quitte à jouer la carte shabby à fond les ballons, on prend aussi une lampe à pétrole complètement kitsch en faïence, bronze et marbre à 50 €.

Plus rustique, mais tout aussi choupinet, on tombe raide pour "Vaisselle", la marque de vaisselle donc. Au moins on ne risque pas de se tromper. Ni sur le nom ni sur le style rustique. Des lignes perpendiculaires, des damiers et des couleurs pleines de peps pour un pique-nique sur l’herbe.