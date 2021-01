Tendance déco 2021 : la tête de lit comme pièce forte dans votre chambre

Avec le confinement, la chambre est redessinée et son usage s’est transformé. Cette pièce que l’on utilisait seulement pour dormir devient aussi un lieu pour travailler, se reposer, s’isoler, prendre du temps pour soi, … Dans cet endroit où vous passez plus de temps qu’avant, il est important de bien s’y sentir et de créer une atmosphère agréable.

La tête de lit est un élément décoratif qui participe à développer l’univers de la chambre et à la personnaliser. Elle permet de créer un sentiment d’intimité au lieu. Choisissez des pièces fortes pour apporter une jolie déco en un claquement de doigts.