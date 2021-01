Radiateurs déco : pour un hiver tendance et au chaud

Les confinements successifs et le télé travail nous font passer de plus en plus de temps à la maison. Alors forcément, on envie de se sentir bien chez nous et de voir de jolies choses.

Depuis quelques années, les designers proposent des modèles développés comme objets de décoration. Pourtant, le magazine Ideat, spécialiste en déco et design, nous rappelle qu’ils ont longtemps été méprisés : “impossible d’oublier les convecteurs électriques maronnasses des années 80…”.

Aujourd’hui, il existe des radiateurs pour tous les goûts : industriel, vintage, osé,… Ces jolies pièces personnalisent votre espace. Possédant des buts divers, les radiateurs peuvent moduler l'espace, apparaitre comme des œuvres d'art, pimenter votre intérieur ou le compléter. Alors que certains vont chercher le modèle qui correspondra à leur univers d'autres n'hésiteront pas à créer leur décoration autour de ces petites pépites.