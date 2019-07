Plante d'intérieur du mois: les plantes carnivores

En août, nous vous livrons tous les secrets des plantes carnivores.

Ses origines et caractéristiques

L'attrape-mouche de Vénus, qui nous vient d'Amérique du Nord, utilisera ses deux feuilles comme pièges, tandis que le Sarracenia emprisonnera les insectes dans ses feuilles en forme de calice. Quant au Droséra, les malheureuses proies se colleront aux feuilles pourvues de tentacules. Enfin, le Népenthès, issu d'Asie du Sud-Est, fera usage des calices suspendus au bout de ses feuilles.

Où la placer?

La plante carnivore aime les endroits ensoleillés.

Comment l'entretenir?

Issue de milieux marécageux, la plante carnivore aimera les substrats acides et humides. Elle préférera l'eau de pluie, l'eau distillée ou l'eau de conduite douce. Si votre eau de conduite est dure, il est conseillé de la faire bouillir et de la faire refroidir avant de la donner aux plantes.



Pas besoin d'engrais, les plantes carnivores assurent elles-mêmes leur subsistance!



Il est conseillé de retirer les feuilles et calices marron morts, afin d'éviter les moisissures. Il est aussi préférable de les rempoter tous les deux ans au printemps.

Enfin, ne donnez pas de viande à vos plantes carnivores! Elle pourrait faire pourrir leurs pièges.