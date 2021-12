Mais d'où viennent les noms bizarres des meubles IKEA ? On a enfin la réponse

Bodviken, Skärhamn ou Kallax. Ces noms imprononçables nous sont maintenant familiers grâce au catalogue IKEA. La marque d'ameublement suédoise née en 1943 s'est inspirée de son pays d'origine, la Suède, pour baptiser ses meubles. Le public a longtemps cru qu'il s'agissait d'une traduction littérale : Kallak pour étagère ou Höljes pour abat-jour. Sauf qu'il n'en est rien.

Le géant au logo jaune et bleu s'est inspiré de noms de lieux.

Alors pour rendre à César ce qui appartient à César, ou plutôt Skärhamn à Skärhamn, l'office de tourisme suédois (Visit Sweden) a lancé une campagne où l'on découvre 21 noms de destinations qui ont donné leur nom à un des objets du catalogue.

Ainsi, on découvre que "Bolmen" est "bien plus qu'une brosse WC", que "Järvfjället" est "bien plus qu'une chaise de gaming IKEA", que "Bodviken est bien plus qu'une vasque" ou "Laxviken" bien plus qu'une porte de placard IKEA.

Chacune des destinations est accompagnée d'un petit descriptif. "Kallax se trouve en Laponie suédoise, juste à l'extérieur de la ville de Luleå. Ce petit coin de bord de mer est connu pour son hareng fermenté à l'odeur prononcée ('surströmming' en suédois). Kallax organise chaque année au mois d'août une fête autour du hareng fermenté rassemblant invités de marque et résidents locaux."